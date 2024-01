La Polizia di Stato, con gli uomini del Commissariato di Polizia di Lugo, è intervenuta nell’abitazione di un’anziana donna a Lugo, su richiesta dei vicini di cas,a che si erano allarmati sentendo le sue urla.

I poliziotti hanno soccorso la donna, che chiedeva aiuto per il comportamento violento di suo figlio. L’uomo l’aveva percossa colpendola con pugni al viso e alla nuca.

L’anziana donna, visibilmente impaurita e con vistose tumefazioni intorno agli occhi, riconducibili a percosse subite alcuni giorni prima, è stata trasportata con un’ambulanza in ospedale e successivamente sottoposta alle cure dei sanitari e poi trattenuta in osservazione.

Suo figlio, di 61 anni, con diversi precedenti, è stato arrestato nella flagranza dei reati di maltrattamenti e lesioni personali e condotto, su disposizione del giudice, nel carcere di Ravenna in attesa dell’udienza di convalida.