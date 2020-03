Dei 74 casi comunicati oggi 55 sono situazioni individuate attivamente dal Dipartimento di sanità Pubblica nel corso delle indagini epidemiologiche sui casi riscontrati nei giorni scorsi. In massima parte si tratta di contatti stretti già in isolamento e sorveglianza che hanno presentato sintomi nei 14 giorno di sorveglianza attiva. Tra questi 18 casi sono collegati al noto focolaio che ha visto coinvolta una palestra ravennate o direttamente (per aver frequentato la palestra) o indirettamente (attraverso contatti familiari).

Si tratta pertanto di un aumento in parte atteso.

Queste 55 persone sono in isolamento presso il loro domicilio in quanto non necessitano di cure ospedaliere.

Dei 20 casi ricoverati in ospedale nessuno, al momento, ha avuto necessità di ricovero in Terapia intesiva.

Per quanto riguarda, il sesso, le 74 nuove positività fanno riferimento a 34 uomini e 41 donne.

Complessivamente i casi sono dunque 288, confermati alle 12 del 21 marzo, così distribuiti per Comune:

· 14 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

· 129 nel comune di Ravenna

· 37 nel comune di Faenza

· 27 nel comune di Cervia

· 23 nel comune di Lugo

· 7 nel comune di Russi

· 8 nel comune di Alfonsine

· 6 nel comune di Bagnacavallo

· 10 nel comune di Castelbolognese

· 6 nel comune di Conselice

· 4 nel comune di Massa Lombarda

· 2 nel comune di Sant’Agata Santerno

· 8 nel comune di Cotignola

· 2 nel comune di Riolo Terme

· 1 nel comune di Solarolo

· 1 nel comune di Brisighella

· 1 nel comune di Fusignano

· 1 nel comune di Casola Valsenio