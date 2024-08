A Ravenna si discute il futuro dell’economia romagnola con economisti e premi Nobel

La Romagna si dà appuntamento a Ravenna per un confronto sul futuro dell’economia. Venerdì 4 ottobre, al teatro Alighieri, andrà in scena l’ottava edizione di Fattore R, il Romagna Economic Forum, confronto fra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio.

Temi centrali di quest’anno di fattore R saranno ambiente, sostenibilità e governance nella Romagna del futuro. 180 testimonianze dal territorio, la partecipazione di economisti e premi Nobel come Joseph Stiglitz ed Eric Maskin. Attesi anche gli interventi del presidente dell’ABI Antonio Patuelli e Stefano Caselli, della SDA Bocconi School of Management.