La Raggisolaris Academy è entrata nell’elite della pallacanestro nazionale giovanile. La società faentina parteciperà infatti nella stagione 2024/25 all’Under 19 Eccellenza, il massimo campionato italiano a livello giovanile, dove militano tutte le maggiori società. Un traguardo incredibile e storico che rappresenta un grande lustro per la Provincia di Ravenna, perché la Raggisolaris Academy sarà la prima squadra ravennate a prendere parte a questo torneo.

La partecipazione è arrivata grazie al secondo posto conquistato nelle finali nazionali Under 19 Gold disputate a giugno a Cecina, che hanno consentito alla Raggisolaris Academy di avere una wild card per chiederne l’iscrizione, domanda accettate dalla Fip nei giorni scorsi. L’Academy è dunque una delle 78 squadre d’Italia inserite nell’Under 19 Eccellenza.

“È davvero una grande soddisfazione per una società che è nata nel 2015 e che ha compiuto passi da gigante in questi anni – spiega il presidente Cristian Fabbri – e la voglia condividere con tutto lo staff dell’Academy. Partecipare all’Under 19 Eccellenza è un motivo di orgoglio e di prestigioso, considerando che saremo i primi nella nostra provincia a misurarci in un simile campionato. L’aspetto che mi rende ancora più orgoglioso è che questo risultato è figlio di una programmazione iniziata anni fa e che ci ha portati lo scorso anno ad essere campioni regionali con l’Under 19 Gold, ad arrivare secondi alle finali nazionali e a disputare un buon campionato di Divisione Regionale 1 sempre con questo gruppo. Non posso che complimenti con i ragazzi e con gli allenatori, perché sono stati fantastici. L’Under 19 Eccellenza sarà una bella sfida per la nostra società, perché affronteremo le migliori squadre italiane, ma siamo pronti ad affrontarla, con lo stesso spirito e il solito entusiasmo che ci sta permettendo di portare in alto il nome di Faenza”.