Prosegue la nuova stagione della kermesse “Cena & Concerto“ al Monte Brullo sulle colline di Faenza in Via Santa Lucia in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza.

Mercoledì 2 settembre alle ore 20 arriva, nella settimana della Notte del Liscio, si terrà una serata dedicata alla grande cantante faentina di liscio Arte Tamburini, la prima a incidere Romagna Mia su 45 giri e fondatrice del Folklore di Romagna. Anche quest’anno sarà consegnato il Premio Arte Tamburni a una voce storica del folklore romagnolo: Antonella Nuti che festeggia i 40 anni di carriera.

I musicisti de La Storia di Romagna con alcuni ospiti speciali Suoneranno le più belle musiche romagnole di tutti i tempi. Tra gli ospiti il Club Secondo Casadei, Casadei Sonora con Riccarda Casadei e il musicista Mirko Gramellini.