Test sierologici per il personale scolastico: nella prima settimana hanno aderito in più di 2300

Sono ad oggi oltre 2300 le persone che hanno aderito in maniera volontaria ai test sierologici rivolti al personale scolastico da effettuare prima della ripresa dell’attività didattica nelle scuole. Per gli altri 7700 lavoratori orbitanti attorno al mondo scolastico, in provincia di Ravenna, ci sarà tempo di aderire alla campagna fino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche, o comunque prima dell’effettiva entrata in servizio a scuola. Nel frattempo sono arrivati i dati finali della campagna di screening attivata dall’Ausl nelle località marittime. Tutte le persone che si sono sottoposte al test nella clinica mobile, 4700 persone, non hanno presentato il virus nella sua forma attiva