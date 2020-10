A Faenza iniziate le vaccinazioni al centro fieristico per evitare assembramenti negli ambulatori con più pazienti

Sono iniziate nella mattinata di sabato alla sala Zanelli le vaccinazioni antinfluenzali. La campagna di vaccinazione era partita lunedì 12 ottobre. Il Comune di Faenza, primo in provincia, in accordo con i medici di medicina generale e con l’Ausl Romagna, ha organizzato la campagna vaccinale per i tre maggiori centri medici della città in una grande area pubblica al centro fieristico di via Risorgimento per evitare assembramenti e garantire così le misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria. Alla Sala Zanelli infatti potranno accedere solamente i pazienti dei medici degli ambulatori di via Case Nuove, del gruppo Medici in Centro e del gruppo Caspita, secondo le modalità concordate con i rispettivi medici.