A Conselice l’acqua è sempre più nera ma non tutti vogliono abbandonare le case

L’acqua continua ad invadere Conselice. È scesa di poco più di una decina di centimetri, ma diventa sempre più scura, aumentano le zanzare e i cattivi odori. Nella giornata di venerdì la sindaca Paola Pula ha firmato un’ordinanza di evacuazione non solo delle case che presentano l’acqua al loro interno, ma anche delle abitazioni a contatto con quella che sta diventando una palude. Si tratta di misure precauzionali, non c’è un’emergenza sanitaria in atto, ma intanto già diverse centinaia di persone hanno fatto la fila per aggiornare la vaccinazione contro il tetano ormai scaduta da più di 10 anni e contro l’epatite A.