Sarà il campo sportivo “A. e G. Zangaglia” di Casal Borsetti ad ospitare le finali delle tre competizioni della stagione calcistica Open del Comitato CSI di Ravenna.

Le conseguenze dell’alluvione e la presenza di una squadra, gli Hacker, in due finali, hanno reso necessario posticipare le date della conclusione e modificare il programma, in un primo momento varato dalla Commissione tecnica calcio a 11.

La prima finale in calendario si disputa lunedì 5 giugno alle 20.45 ed è quella che assegna il 43esimo campionato intitolato a Donato Guercio. Ad affrontarsi Hacker e Alfonsine 2021, nella rivincita della finale della Coppa Godoli dell’annata scorsa, conquistata dai biancazzurri di Alfonsine.

L’Alfonsine ha terminato la regular season al secondo posto con 53 punti, con il miglior attacco (70 reti), esaltato dai 25 gol di Alberto Gorini, capocannoniere del campionato, e in semifinale ha sconfitto i campioni in carica del Redentore.

Gli Hacker, dopo il quinto posto in regular season con 37 punti, hanno eliminato nei quarti la Stella Azzurra e poi si sono resi protagonisti in semifinale dell’eliminazione della capolista La Bassa, a cui è stata fatale l’unica sconfitta stagionale subita.

Per gli Hacker è caccia al tris, dopo i successi del 2010/11 e del 2015/16, mentre l’Alfonsine, alla sua seconda annata in Csi, cerca il primo “scudetto” dopo la Coppa Godoli all’esordio.

Le altre finali La 24ª Coppa Csi sarà assegnata domenica 11 giugno alle 20.45. A contendersela Stella Azzurra e Hacker, mentre è in programma lunedì 19 giugno alle 20.45 l’atto conclusivo della Coppa Walter Godoli, tra le escluse dai playoff del campionato, che metterà di fronte Mosaico e Melardot, ovvero decima e ottava di regular season. Spicca l’accesso alla finale del Mosaico, alla sua prima stagione da rientrante in Csi dopo alcuni anni di assenza.

A seconda della disponibilità nelle date elencate, degli “attori in causa” (oltre naturalmente alle società in gara) saranno effettuate le seguenti premiazioni: quella del capocannoniere del campionato (Gorini), quella per la vincitrice della Coppa Disciplina (Redentore e Melardot a pari merito) e quella per la prima classificata nel girone unico (La Bassa).