Quest’anno Shahrazad, per celebrare l’otto marzo o meglio lotto marzo, ha pensato che sia giusto dare un piccolo vademecum di pratiche da eseguire ogni giorno. Noi non vogliamo insegnare niente a nessuno ma solo rinfrescare la memoria rispetto a termini ormai in disuso. In collaborazione con Marea e Altradimora presentiamo la nostra campagna “le buone pratiche”, la quale si basa su parole che devono diventare atti: UGUAGLIANZA, ASCOLTO, CURIOSITÀ, RISPETTO E GENTILEZZA

Viviamo in un mondo strano dove sui media e i social sembra imperversare la pratica dell’odio verso il prossimo, sia esso l’ambiente, gli animali o gli esseri umani. La figura femminile in questa situazione è colpita due volte sia come persona sia come donna, se poi la donna fosse nera e lesbica lasciamo immaginare…

Le nostre vite frenetiche e la nostra superficialità hanno tolto la capacità di ascoltare sia noi stessi che gli altri, siamo distratti da una società dell’apparenza che non sta costruendo cultura tra le persone, ma sta distruggendo quella costruita negli anni precedenti, distrugge le lotte sociali e civili che le donne hanno fatto e conquistato negli anni. Al loro posto il rimpiazzo è una serie di bisogni fasulli, tra la quale regna sovrana la speranza nel diventare qualcuno per essere qualcuno, un iper-edonismo dimenticando gli altri, dimenticando che insieme si può cambiare il mondo.

Per fortuna le madri e i padri costituenti ci hanno lasciato l’articolo 3 della nostra Costituzione il quale dichiara l’uguaglianza degli individui: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che [..] impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”. Pratichiamo quindi uguaglianza partendo dal linguaggio eliminando terminologie razziste, omofobe e contro le donne, passando dalle condizioni socio economiche dove la donna subisce un trattamento contrattuale peggiore degli uomini.

Pratichiamo Gentilezza: sarebbe importante, già dalla scuola materna insegnarlo come materia che servirà sempre nella vita, la gentilezza per migliorare i rapporti fra le persone e scardinare stereotipi patriarcali dannosi per tutti.

“Non ho particolari talenti sono soltanto appassionatamente curioso” Albert Einstein. Pratichiamo Curiosità: Shahrazad pensa che essere curiosi oggi sia indispensabile per raggiungere una propria autodeterminazione e questo quando si parla di donne è di vitale importanza. Curiosità significa anche conoscenza e conoscenza vuol dire apertura di nuovi orizzonti. La nostra società dal capitalismo predatorio e patriarcale è insostenibile per gli esseri umani e in particolare le donne che sono degli anelli deboli per questo sistema. La violenza e lo sfruttamento sono ormai strutturali, per questo pensiamo che con le buone pratiche, ripartendo dai fondamentali si possa attuare un cambio di rotta. La nostra campagna “Le Buone Pratiche” vuol essere un contributo a questo cambiamento.