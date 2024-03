685 euro alle famiglie di Faenza con minori a carico colpite dall’alluvione

285 mila euro a favore del Comune di Faenza per aiutare le famiglie con figli minorenni a carico colpite dall’alluvione. La speciale donazione arriva dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza e dall’Associazione Regionale delle Fondazioni di origine bancaria. La donazione verrà elargita mediante un soggetto terzo, una realtà priva di scopo di lucro, per ridurre al minimo i costi di gestione dell’operazione. La scelta è ricaduta sul Comitato Faventia 3.0, nato il 26 maggio scorso per raccogliere fondi da impiegare per il recupero di luoghi di interesse pubblico e spazi cittadini dedicati ai giovani, composto da diverse personalità delle realtà che animano l’ex complesso dei Salesiani.

Identica iniziativa è già stata portata avanti a Ravenna.