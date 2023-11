Fiori d’acciaio dona un nuovo ecografo all’ospedale di Faenza

Nuovo ecografo donato all’ospedale di Faenza da Fiori d’acciaio, l’associazione formata da donne che hanno ricevuto la diagnosi di tumore al seno. 31 mila euro il valore della donazione, traguardo raggiunto grazie alle diverse attività organizzate da Fiori d’acciaio, cene di beneficenza, lotterie, panettoni, e grazie al sostegno della Banca Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese. Si tratta di un ecografo di alto livello e di ultima generazione, strumento fondamentale per gli esami, in un periodo storico nel quale sono aumentate le diagnosi in età giovane e nel quale però anche la sopravvivenza ad una valutazione di tumore al seno ha raggiunto il 90%, grazie alle nuove terapie e appunto alle diagnosi precoci.

Sono oltre 430 oggi le componenti di Fiori d’acciaio, fra loro anche il dottor Giovanni Rosti, un tempo oncologo all’ospedale di Ravenna, oggi riferimento scientifico per l’associazione e per le associate.