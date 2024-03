Il presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi ha nominato Marco Tosi Brandi nuovo delegato del CONI di Ravenna. Tosi Brandi ha 65 anni, è laureato ISEF ed è titolare di Scienze Motorie e Sportive all’ITIS Baldini di Ravenna.

La sua è una vita dedicata alla pallamano. Ha fondato la squadra di Rimini e ha giocato qui in serie A ma come tecnico ha ottenuto i migliori risultati ricevendo anche la palma di bronzo al valore tecnico da parte del CONI.

Dal 1983 al 1997 ha allenato le squadre giovanili e senior della nazionale, vincendo la Coppa Latina con la Nazionale allieve nel 1992 e la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo in Siria con la Nazionale seniores nel 1987. Dal 2005 al 2018 è stato docente distaccato al CONI di Roma. Organizzatore di decine di eventi a carattere nazionale e internazionale, è tuttora commissario EHF European Handball Federation e della IHF International Handball Federation e ha partecipato in qualità di commissario della federazione internazionale a tre olimpiadi e 24 campionati del mondo. Dal 1983 al 1990 ha fatto parte dello staff tecnico del CONI di Forlì mentre da diversi anni collabora attivamente con quello di Ravenna.

“Da molti anni il CONI ha la fortuna di poter avere tra i propri collaboratori un tecnico e un dirigente di comprovata esperienza come Marco Tosi Brandi – ha detto il presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi – Sono certo che con questo ruolo di coordinatore del mondo sportivo, tutta la città di Ravenna potrà continuare a mantenere alta la collaborazione tra istituzioni, società sportive e scuole per una promozione delle attività, delle manifestazioni e della pratica sportiva non solo tra i giovani, ma coinvolgendo tutte le fasce della popolazione”.