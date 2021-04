La Formula 1 torna sulle rive del Santerno dal 16 al 18 aprile, a porte chiuse, ma con tante novità e collaborazioni per lanciare il “Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”. In cielo sfrecceranno le “Frecce Tricolori”. Il grande sport diventa strumento di promozione dell’eccellenza italiana e della “Motor Valley” grazie ad un accordo tra il Ministero Affari esteri, l’agenzia ICE e la Regione con una campagna multilivello di 5 milioni di euro.