Cambio alla guida del Capitolo BNI Maioliche

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza ha rinnovato, come prassi semestrale, il Comitato di Gestione.

Il gruppo di imprenditori, che dal 1 ottobre 2020 è stato guidato dalla Presidente Laura Emiliani, dal suo vice Giovanni Fabbri e dalla segreteria di Martina Dall’Olio, sarà ora presieduto, fino al prossimo 30 settembre 2021, dall’Avvocato Alessandro Drei. Nel team del Comitato queste le nomine principali: vice Presidente Emanuela Iannaccone, segretaria-tesoriera Marco Montanari, formazione Laura Emiliani, mentoring Mirko Rivalta, mentre responsabile eventi sarà Emanuela Cantagalli. Fanno parte della squadra in vari compiti: Giovanni Fabbri, Luca Cardelli, Martina Dall’Olio, Pierluigi Iafelice, Andrea Antolini, Ercole Lega, Nicola Passerotti e Sabrina Gonelli. Il capitolo faentino di BNI, nel 2020, ha scambiato oltre 1200 referenze per un fatturato di poco più di 800mila euro, mentre nei primi tre mesi del 2021 ha superato i 300mila euro di fatturato, scambiato oltre 500 referenze ed ospitato ai propri meeting online del venerdì mattina 25 persone.

L’obiettivo del prossimo semestre del nuovo Comitato di Gestione è di poter aggiungere altri 500mila euro di fatturato e di aumentare i membri di Capitolo per scambiare ulteriori referenze.

L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere).

Questa mattina, al meeting online, è stata premiata, per il terzo mese consecutivo, come miglior networker del mese di marzo, sia per il maggior GAC (Grazie Affare Concluso) sia per il maggior numero di ospiti portati al Capitolo Emanuela Cantagalli che è stata inoltre festeggiata per i 5 anni in BNI.