6 appuntamenti con la fiaba alla Molinella: torna il Teatro Ragazzi di Masini Estate

Saranno sei quest’anno gli appuntamenti del Masini Estate riservate alle famiglie: sei appuntamenti, dall’1 al 5 luglio, con la favola classica in piazza della Molinella con cadenza settimanale ogni lunedì. “Il gatto con gli stivali” , “L’acciarino magico”, “Il lupo e i sette capretti” gli spettacoli prodotti da Accademia Perduta / Romagna Teatri, organizzatrice dell’offerta teatrale faentina, ai quali si aggiungeranno altri tre spettacoli di importanti compagnie nazionali. S’intitola Teatro per Ragazzi, ma in realtà è teatro per tutte le età, per le famiglie e i bambini soprattutto, ma anche per giovani.

Confcooperative Ravenna-Rimini, La BCC e Toro Rosso gli sponsor del cartellone di quest’anno, che sarà proposto anche in caso di maltempo: con la pioggia gli spettacoli saranno infatti eventualmente trasferiti all’interno del Masini.

Inizio spettacoli ore 21.15. Ingresso 4 euro (gratuito per bambini 0-3 anni)