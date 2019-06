Nuovo furto al distributore di benzina Esso lungo la Romea dir. Il nuovo colpo è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì quando la colonnina del self service è stata aperta sembrerebbe con l’uso di un flessibile. Rubati i contanti all’interno, all’incirca 3 mila euro. L’azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale, visionate dalla Polizia di Ravenna che ha dato il via alle ricerche. Purtroppo non è la prima volta che il distributore è preso di mira dai malviventi. Diversi i furti subiti nel corso degli anni.