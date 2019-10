30 anni per Fondazione Flaminia: tre decenni che hanno trasformato Ravenna in una città universitaria

Fondazione Flaminia compie 30 anni. 30 anni a fianco dell’Università per migliorare e modernizzare quello che negli anni è diventato il Campus di Ravenna. Era l’agosto 1989 quando veniva firmato l’atto costitutivo della Fondazione che oggi vuole celebrare il proprio anniversario attraverso una serie di iniziative, prima fra tutti, al Palazzo dei Congressi, la mostra “Scatti di vita universitaria” del fotografo Vincenzo Pioggia, in passato proprio studente del polo bizantino: una raccolta di immagini per mostrare cosa succede nelle sedi, nelle aule e negli spazi del campus. Giovedì ci sarà invece una caccia al tesoro rivolta a studenti e ravennati. Venerdì 29 novembre la presentazione del bilancio sociale della Fondazione e poi presentazioni, pubblicazioni, video interviste, riflessioni pubbliche. Nel futuro invece il corso di Medicina, lo studentato e lo sforzo per creare laboratori a Marina.