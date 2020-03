20 mila euro in due settimane: prima donazione all’ospedale per una delle tante raccolte fondi partite su internet

Donati all’ospedale di Ravenna 20 mila euro. Una delle tante campagne di raccolta fondi partite a Ravenna in questo periodo di crisi ha raggiunto il primo obiettivo. La campagna “Insieme per Ravenna a sostegno dell’ospedale”, impostata sulla piattaforma GoFundMe, ha tagliato il primo traguardo e oggi ha superato i 33 mila euro. Nel frattempo gli ideatori dell’iniziativa, nella serata di lunedì 23 marzo, hanno versato il primo bonifico all’azienda sanitaria: 20 mila euro raccolti in 13 giorni per sostenere gli sforzi del personale dell’ospedale impegnato quotidianamente nella cura dei pazienti che hanno contratto il coronavirus