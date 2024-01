La grande sala slot di via Granarolo potrebbe aprire comunque

La grande sala slot di via Granarolo potrebbe aprire ugualmente. Nonostante infatti l’Unione della Romagna Faentina abbia individuato due nuovi luoghi sensibili nelle vicinanze del capannone scelto per aprire la nuova attività, in molti a Faenza sono convinti che l’attività aprirà ugualmente.Ne sono convinti ad esempio baristi e tabaccai che in questa vicenda sono coinvolti in via secondaria. Dal loro punto di vista, infatti, l’apertura di quella che si profila come una delle più grandi sale da gioco del territorio, e non solo, rappresenta un “pugno nello stomaco”. Faenza, come tutta la provincia di Ravenna, negli anni precedenti infatti ha portato avanti una politica molto rigida in tema di videolottery.