Due giorni di festa per il progetto YoungER Card con l’Emilia-Romagna Community Days, venerdì 18 e sabato 19 ottobre, a Ravenna, alle Arteficerie Almagià e negli spazi del Darsena PopUp. La parola passa agli Under 30 dell’Emilia-Romagna con una serie d’incontri anche sportivi e poi le premiazioni e la visita in serata, venerdì, del presidente regionale Stefano Bonaccini