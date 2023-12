Grande vittoria della Fenix Energia che nonostante le assenze, ha superato con un netto 3-0 la Pallavolo Ozzano giocando una gara di grande carattere. Con questo risultato le faentine arrivano alla sosta del campionato al secondo posto.

“È stata una settimana allucinante – afferma coach Loris Polo – con tantissime ragazze ammalate e addirittura un allenamento lo abbiamo dovuto saltare perché non avevamo il numero minimo di giocatrici per allenarci. Senza dimenticare la partita di Under 18 che non ci ha fatto lavorare con continuità.

Nonostante questi presupposti però le ragazze sono state bravissime. Ci siamo presentati senza le due palleggiatrici e l’unica in quel ruolo era Merendi dell’Under 16, che è stata brava anche se agitata come è giusto che fosse: ha fatto ampiamente il proprio dovere e il resto della squadra l’ha supportata in pieno. Abbiamo sempre avuto un atteggiamento aggressivo e tanta voglia di vincere e questo ha fatto la differenza.

Il primo set è stato ottimo: abbiamo messo attenzione su tutti i particolari e ognuna ha svolto il proprio compito in maniera perfetta. Nel secondo siamo partiti con un ampio svantaggio, ma abbiamo rimesso in piedi la partita sempre con il sorriso e con gioco di squadra aiutandoci ed incitandoci, mentre nel terzo non c’è stata partita come dimostra anche il punteggio.

Portiamo a casa una vittoria che pensavamo sarebbe stata difficile da conquistare e siamo stati davvero bravi. Adesso avremo un po’ di tempo per riposarci mentalmente e tatticamente. Sfrutteremo questo mese per organizzare il lavoro e per ritornare in campo alla ripresa del campionato ancora più determinate”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 13 gennaio alle 21 in casa del Granarolo Volley, ultima gara del girone d’andata.

Fenix Energia Faenza – Pallavolo Ozzano 3-0 (25-20; 25-22; 25-10)

FAENZA: Benedetti 10, Merendi 2, Rossi 14, Enabulele 6, Gallegati 7, Ramponi 11, Bartoli 7, Calderoni (L1), Rosetti (L2), Calubani ne, Dall’oppio ne, Spada ne. All.: Polo