Pieralisi Pan Jesi 3

Fenix Faenza 1

(26-24; 25-22; 15-25; 25-15)

JESI: Gasparoni 10, Foresi 1, Paolucci 5, Angelini 4, Viscito 7, Pomili 9, Giombini 6, Marcelloni 5, Milletti ne, Carletti E. ne, Carletti S. ne, Belvederesi ne, Cecconi (L1), Moretti (L2). All.: Sabbatini

FENIX: Tomat 3, Casini 22, Melandri 8, Alberti 4, Guardigli 4, Grillini 10, Baravelli 7, Gorini, Emiliani, Maines, Galetti (L1), Guardigli ne, Martelli (L2). All.: Serattini

ARBITRI: Porti e Fabbretti

Inizia con una sconfitta l’avventura della Fenix in serie B2. Le faentine perdono 1-3 sul campo della Pieralisi Pan Jesi, non riuscendo ad aggiudicarsi una vera e propria battaglia durata oltre due ore.

I primi due set sono all’insegna dell’equilibrio con continui sorpassi. Nel primo è Faenza a recuperare due volte lo svantaggio arrivando sul 24-23 ad un solo punto dal traguardo, ma Jesi effettua il controbreak e chiude i conti sul 26-24. Andamento simile anche nel secondo, dove una gagliarda Fenix raggiunge il 18-15 non riuscendo ancora una volta a chiudere i conti e così sono le padrone di casa a portarsi sul 2-0 vincendo la frazione 25-22.

Nel terzo set si vede il grande carattere delle manfrede, impostesi 25-15 giocando in maniera impeccabile. Purtroppo però il copione non si ripete nel quarto, chiuso con lo stesso punteggio a favore delle jesine, che riescono così a vincere il match 3-1.

“Dobbiamo capire che in questo campionato non bisogna avere mai cali di tensione – sottolinea coach Maurizio Serattini -. Siamo stati bravi a giocare a testa alta e con determinazione, ma purtroppo le nostre avversarie sono state più decise e lucide nei momenti chiave. Merito dell’esperienza che si acquisisce soltanto lavorando e allenandosi con sempre maggiore intensità. Lo spirito è quello giusto e sono certo che ci faremo valere anche domenica in casa contro l’Emanuel Riviera Rimini, una delle favorite per la promozione”.

Il debutto casalingo della Fenix sarà quindi domenica 27 ottobre alle 17.30 contro l’Emanuel Riviera Rimini e si giocherà a Granarolo Faentino nella palestra della scuola media in via Martiri di Felisio.

SERIE D FEMMINILE

La seconda squadra femminile di Faenza, la Tecnoprotezione conquista un punto sul campo dei Portuali Rimini, perdendo 2-3 la prima gara di campionato, un match intenso e molto combattuto. L’avvio di gara non vede le faentine attente ed infatti a comandare i giochi sono le padrone di casa, ma azione dopo azione, la squadra riacquista fiducia, recupera il passivo e si aggiudica il primo set. Nel secondo il copione del match è opposto: buona partenza della Pallavolo Faenza poi arriva un calo di tensione che consente alle ravennati di impattare sull’1-1. Il carattere però non manca alle manfrede e infatti giocano un terzo set da applausi. Battute micidiali e un attacco efficace consentono di vincere la frazione con un ampio scarto. La partita sembra finita, ma purtroppo la concentrazione cala all’improvviso nonostante coach Casadei cerchi di tenere alta la tensione. Probabilmente la sensazione di una vittoria già acquisita e la giovane età della squadra giocano un brutto tiro alle ragazze che da quel momento in poi nonostante tempi e cambi non trovano più lo spunto vincente. I Portuali tornano in corsa e chiudono il quarto set galvanizzati. Si arriva così al tie break dove Faenza ha ben tre occasioni per chiudere i conti ai vantaggi, non riuscendole a sfruttare.

“Peccato per come è finita la partita – afferma l’allenatore Roberto Casadei -, perché l’avevamo in pugno. Sono comunque contento dell’atteggiamento della squadra, perchè abbiamo reagito sempre e quando abbiamo giocato sciolte ci siamo fatte valere. Dobbiamo lavorare molto anche perché le ragazze che sono molto giovani devono ancora assimilare bene quello che chiedo loro e per fare questo ci vuole tempo e pazienza. Sono certo che cresceremo ad ogni allenamento”.

La Tecnoprotezione ritornerà in campo sabato 26 ottobre allle 17 alla Palestra Badiali di Faenza conntro la SG Volley Rimini

Classifica: Arcobaleno Forlì, San Lazzaro, Volley Castello Bo 3; Pallavolo Portuali Ravenna e PGS Bellaria Bo 2; Solovolley Imola e Tecnoprotezione Faenza 1; Athena Rimini, Volley Santarcangelo, SG Volley Rimini, Villa Verucchio e Acli Stella Rimini 0.

SERIE D MASCHILE

Pallavolo Faenza Stampa Mondo 1

Savena Volley Bo 3

(25-18; 12-25; 19-25; 7-25)

FAENZA: Rota 8, Cicognani 14, Trossero 7, Lassi 8, Leoni 1, Alpi 2, Zannoni 1, Rossi 1,

Zama, Balestra (L), Ghetti ne, Moschini ne. All.: Querciola

Esordio tutto sommato positivo per la Stampa Mondo di coach Querciola, sconfitta in casa dal Savena Volley Bologna, ma autrice comunque di una buona prestazione.

Nel primo set infatti sono proprio i faentini a prevalere vincendo 25-18, non riuscendo però a confermarsi nei successivi, a causa anche della giovane età. La maggiore esperienza dei bolognesi ha fatto la differenza soprattutto nella seconda e nella quarta frazione, permettendo agli ospiti di vincere 3-1.

Nel prossimo turno i faentini saranno di scena sabato alle 21.15 sul campo del Rainbow Forlì.

Classifica: Consar Ravenna, Fulgur Bagnacavallo, Around Team Volley Cesena, Rainbow Forlì e Savena Bologna 3; Dinamo Bellaria Igea Marina 2; Sesto Imolese 1; Forlì Volley*, Rubicone In Volley, Stampamondo Faenza, Zinella Volley Bologna, Argenta Volley e Volley San Marino 0. * già riposato