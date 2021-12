Viaggio fra i presepi di Ravenna | VIDEO

Sono tanti, come da tradizione, i presepi allestiti a Ravenna nelle chiese, nei luoghi di culto, nelle vetrine del centro storico o in angoli, strade e piazze delle città. Allestimenti artistici, simbolici, tradizionali o che cercano di introdurre novità fra le composizioni classiche.

Sono tanti, la maggior parte allestiti in occasione della prima domenica di Avvento. La maggior parte rimarranno esposti fin dopo l’Epifania.

Qui di seguito un elenco in corso di aggiornamento

PRESEPI IN CITTÀ

Presepe napoletano a Ravenna: La mia Arte

Palazzo Rasponi dalle Teste Ravenna – Piazza Kennedy, 12 Ravenna

Inaugurazione: 4 dicembre, ore 16.30

Periodo di svolgimento: 4 dicembre – 9 gennaio 2022

Giorni e orari: 15.00 – 18.00 (feriali); 11.00 – 18.00 (festivi). Chiuso ogni lunedì, Natale e Capodanno.

Ingresso libero

Autore: Ciro Aurilia

Presepe tradizionale popolare

Vetrina Ufficio Informazioni, Accoglienza Turistica (IAT) – Piazza Caduti della Libertà

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 6 gennaio 2022

Giorni e orari: dalle 8.30 alle 18.00 (tutti i giorni)

Autore: Raffaella Soprani

Presepe Artistico “Il Verbo Incarnato”

Ospedale “Santa Maria delle Croci”- Via Missiroli, 10

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 6 gennaio 2022

Giorni e orari: 8.00 – 19.00 (tutti i giorni). Il presepe è sempre visibile presso la chiesa dell’ospedale.

Autore: Ciro Aurilia

Il paese dei presepi

Presepe in metallo

Piazzetta Gandhi (nei pressi di Porta Adriana)

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 8 gennaio 2022

Giorni e orari: sempre visibile anche con illuminazione notturna

Presepe in lamiera con 7 figure raffiguranti la natività di cui la più alta raggiunge i 3 metri di altezza

Autori: C.S.R.C. Portuali, Compagnia Portuale in collaborazione con Autorità Portuale

Autore materiale dell’opera: Enrico Bartolozzi (presso officina Mariport)

Presepe storico orientale

Basilica di Santa Maria Maggiore – Via Galla Placidia

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 12 gennaio 2022

Giorni e orari: 8.30 – 18.00 tutti i giorni

Autore: Gruppo parrocchiale guidato da Roberto Sangiorni. Per informazioni contattare: Don Rosino Gabbiadini

Gloria in Excelsis Deo

Presepe artistico con statue meccaniche

Duomo di Ravenna – Piazza Duomo

Inaugurazione: 8 dicembre dopo la Messa delle 11.00

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 31 gennaio 2022

Giorni e orari: 7.30 – 12.00 / 14.30 – 17.00 (giorni feriali); 7.30 – 12.00 / 14.30 – 19.30 (prefestivi); 8.00 – 12.00 / 14.30 – 19.30 (festivi).

Durante le funzioni religiose non è consentita la visita al presepe.

Autori: Parrocchia di San Giovanni in Fonte della Cattedrale

Autore: Alessio Allegaro

XXVII Edizione Presepio scenografico Popolare

La Gloria degli Angeli

Chiesa San Biagio – Via Chiesa, 7

Inaugurazione: 8 dicembre dopo la messa delle 10.00

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 3 febbraio 2022

Giorni e orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Nuova realizzazione con nuovi personaggi rustici pastorali stile settecentesco

Autore: Circo Aurilia

XXV Edizione PRESEPE ARTISTICO NAPOLETANO stile ‘700

“La natività”

Banca Nazionale del Lavoro – Piazza del Popolo, 23

Periodo di svolgimento: 18 dicembre – 31 gennaio 2022

Giorni e orari: 9.00 – 12.00 / 14.30 – 16.00 tutti i giorni (escluso i festivi)

A favore della ricerca scientifica Telethon contro le malattie genetiche

Autore: Ciro Aurilia

Cristo Luce del mondo!

Installazione natività

Piazzale del Battistero Neoniano – piazza Duomo, 1

Periodo di svolgimento: 19 dicembre – 9 gennaio 2022

Giorni e orari: sempre visibile, si consiglia la visione notturna

Autore: Gianluca Piccolo

Presepi dal mondo: la collezione Augusto Poverini

Basilica di San Giovanni Evangelista, viale Farini

Periodo di svolgimento: 19 dicembre – 9 gennaio 2022

Giorni e orari: tutti i giorni, ad eccezione del lunedì, dalle 10.30 alle 16.30

Autore: allestimento a cura dell’Opera di Religione

Per informazioni: 0544 541688

PRESEPI FUORI DAL CENTRO STORICO

Progetto “La via dei Presepi del Mare”

Presepe del Mare

Chiesa di San Lorenzo – Piazza Marradi, 4 Casalborsetti

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 14 febbraio 2022

Giorni e orari: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00

Presepe realizzato con conchiglie da Belletti Rino. Organizzato dalla Parrocchia di San Lorenzo in collaborazione con la Pro Loco di Casalborsetti.

Ingresso gratuito

Progetto “La via dei Presepi del Mare”

Presepe Valli Pineta

Parco Pubblico – Viale Italia, Marina Romea

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 6 gennaio

Giorni e orari: sempre visibile

Presepe realizzato con sagome rappresentanti l’ambiente vallivo e pinetale

Organizzato dalla Pro Loco di Marina Romea

Ingresso gratuito

Progetto “La via dei Presepi del Mare”

Presepe dei Pescatori

Parco pubblico – Via Volano, Porto Corsini

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 6 gennaio 2022

Giorni e orari: sempre visibile

Presepe dei pescatori, realizzato grazie alla collaborazione della parrocchia del Sacro cuore con sagome e particolari raffiguranti l’ambiente dei pescatori, arricchito con barca e reti.

Organizzato dalla Pro Loco di Porto Corsini.

Ingresso gratuito

Presepe in stile montanaro

Chiesa Parrocchiale San Giuseppe – Via Tito Speri, 20 Marina di Ravenna

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 9 gennaio 2022

Giorni e orari: 9.00 – 17.30 (feriali e festivi). Nei giorni feriali il presepe non è visibile tra le 10.30 e le 11.30 durante la cerimonia religiosa.

Presepi di legno

Piazza Saffi – Punta Marina Terme

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 20 gennaio 2022

Nata da un’idea di Stefano Ronco in collaborazione con Rosario Truncellito e la Pittrice Nicoletta Spinelli.

Autori: Bruno Arfelli, Ermes de Bianchi, Loride Orioli, Licia Suprani, Tonino Frontino, Barbara Berti, Stefano Osti e Laura Codarin

Presepe di Lido Adriano

Chiesa di San Massimiliano Kolbe – Viale Alessandro Manzoni, 381 Lido Adriano

Periodo di svolgimento: 12 dicembre – 25 gennaio 2022 (con possibilità di proroga)

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì 11.00 – 12.00 / 16.00 – 18.00. Durante le funzioni religiose non è consentita la visita al presepe.

Il presepe (2 x 1.50 mt) raccoglie statue in ceramica della tradizione e parte meccanizzate in movimento

Autore: collaborazione tra l’associazione “Amare Lido Adriano” e la parrocchia di Lido Adriano diretta da don Silvio Ferrante.

Mostra “I Presepi della Romagna”

Sala Consiliare della Sede comunale decentrata – Piazza XXII Giugno, 6 Piangipane

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 6 gennaio 2022

Giorni e orari: 14.30 – 17.30 (dal lunedì al venerdì). Domenica 1 e giovedì 6 gennaio dalle 15.00 alle 18.00

Autore: Pro Loco in collaborazione con altri enti

Presepe con statue a grandezza naturale in stile palestinese

Parco antistante Chiesa Priorale di Sant’Adalberto – Piazza Garibaldi, 12 Sant’Alberto

Periodo di svolgimento: 19 dicembre – 6 gennaio.

Giorni e orari: sempre visibile e illuminato fino alle 24.00

Autori: Gruppo Parrocchiale di Sant’Adalberto