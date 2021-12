Giovedì 23 dicembre è stato attivato il rilevatore automatico delle infrazioni semaforiche presso l’incrocio tra la via San Vitale, via Roma e viale Baccarini a Sant’Agata sul Santerno. Il dispositivo al momento è già in grado di rilevare i passaggi con la luce rossa, ma entrerà in funzione a partire dal 3 gennaio 2022. In questo periodo transitorio si rende necessario infatti testarne il corretto funzionamento, mentre dal 3 gennaio – in caso di violazione – saranno elevate le sanzioni.

Il rilevatore riprende la panoramica dell’intersezione consentendo di individuare in ogni fase le infrazioni del passaggio irregolare dei veicoli nelle diverse direzioni. Funziona senza l’ausilio di flash ed è in grado di rilevare tutti i veicoli in transito.

“Abbiamo voluto dotare il semaforo di questo sistema per migliorare la sicurezza in un tratto di strada che è il più trafficato di tutta la Bassa Romagna, con i suoi 20mila veicoli al giorno e molto traffico pesante – ha dichiarato il sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani -. Inoltre, l’incrocio in questione è molto delicato perché unisce due parti densamente abitate del paese: la parte a sud della San Vitale con tutto il quartiere dell’ex campo sportivo e la parte a nord con il centro storico. Per cui da quell’incrocio transitano tanti pedoni, per lo più bambini e ragazzi, per raggiungere le scuole, i servizi del centro, gli impianti sportivi, la stazione dei treni e le fermate degli autobus”.

In caso di violazione per passaggio con il rosso il Codice della strada prevede una sanzione di 167 euro, con decurtazione di 6 punti dalla patente. In caso di seconda violazione nel biennio scatta anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.