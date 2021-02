Via Di Roma tornerà ad essere regolamentata dalla Ztl con l’apertura del ponte Teodorico

Alla riapertura del Ponte Teodorico, la circolazione su via Di Roma tornerà ad essere regolamentata dalla zona a traffico limitato. Non è stata accolta dalla giunta comunale la proposta proveniente da diverse realtà di lasciare via Di Roma priva di Ztl come in questi mesi durante i quali la viabilità urbana è influenzata dai lavori al nuovo ponte Teodorico. La proposta è arrivata in consiglio comunale grazie ad un question time presentato da Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia, ma la richiesta è stata respinta.