Verlicchi chiude la campagna elettorale nel forese: “Segnale della nostra attenzione per le periferie”

Chiusura della campagna elettorale per Veronica Verlicchi e per le liste che appoggiano la capogruppo uscente in consiglio comunale di La Pigna nella candidatura a sindaco. Sostenitori e candidati delle cinque liste, La Pigna, Noi per i lidi, Forese in Comune, Ravenna s’è desta, ItalExit, si sono così ritrovati per una cena insieme e per coordinare gli sforzi nelle ultime ore prima dell’apertura dei seggi. La campagna elettorale di Verlicchi era partita dal forese e si è conclusa nel forese