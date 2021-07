Ha ufficialmente inizio l’edizione 2021 di Casola è una Favola. Il programma, presentato in conferenza stampa mercoledì 30 giugno, si apre con un doppio appuntamento nella giornata di venerdì 16 luglio:

Alle ore 21 la serata ha inizio con i burattini della storica compagnia toscana I Pupi di Stac. In scena lo spettacolo per bambini,genitori e nonni Il drago dalle sette teste, di Enrico Spinelli, direttore artistico della compagnia fiorentina Pupi di Stac, erede della Famiglia Staccioli, nipote di Paolo Poli. Una movimentata storia d’avventure, ancora una volta attinta alla fonte delle antiche fiabe popolari toscane. È allestita nella più classica baracca di burattini con un notevole sviluppo del supporto scenografico, al servizio dei numerosi cambi di scena. Nella rete del giovane pescatore Gianni finisce un pesce magico che in cambio della salvezza gli dona una conchiglia, una spada arrugginita, e un compagno fedele, il cane Carlino. Assieme ai fratelli, il ragazzo affronta avventure e terribili pericoli. Gianni arriva così a liberare il Reame dal terribile Drago.

A seguire, alle ore 22:00, appuntamento presso il giardino della Sala Luisa Pifferi/Parco del Cardello per il primo dei tre appuntamenti di Kinghiana: letteratura e il racconto sono al centro in queste tre serate dedicate ad uno dei più grandi scrittori della letteratura contemporanea: Stephen King. Un progetto originale dell’affabulatore e scrittore casolano Cristiano Cavina, un inatteso viaggio attraverso il quale lo spettatore verrà edotto all’opera del grande romanziere, in un modo, però, molto particolare perché rivisto dalla genialità di uno degli autori italiani che meglio sa tradurre in chiave ‘popolare’ e tout public anche i concetti metaforici e simbolici più intricati. Venerdì sera sarà dedicato al primo capitolo del progetto: CAPOLAVORI da Carrie a It, da Shining a Misery, quando il genere racconta la meravigliosa e terrificante avventura del vivere. Seguiranno poi: PERLE la grandezza nascosta nelle pagine e nei libri meno conosciuti (23 luglio) e RACCONTI Stand by Me e compagnia bella, tutto il meglio della narrativa breve (30 luglio).

Si ricorda, infine, che prima della serata sarà possibile effettuare una visita guidata serale della Casa Museo di Alfredo Oriani.

Tutti gli eventi sono su prenotazione obbligatoria. Per Il drago dalle sette teste e Kinghiana è possibile prenotare telefonicamente al 392 6664211 (dalle 9 alle 18 e fino ad un’ora prima nelle serate di spettacolo), allo 0546 73033 (Ufficio turistico Pro Loco Casola Valsenio, da lunedì a sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30), oppure via mail a casolaunafavola@gmail.com. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0546 71044 o via mail a ilcardello@imolafaenza.it. Sarà possibile prenotare via telefono e via mail e ritirare e/o acquistare i biglietti per gli spettacoli ed eventi in cartellone direttamente il giorno stesso presso la biglietteria in loco a partire da un’ora prima dell’inizio delle attività.

Biglietti

Kinghiana – Ingresso Unico Euro 7,00 (gratuito under 18)

Il drago dalle sette teste – Ingresso gratuito

Visite guidate Casa Museo Oriani – Ingresso unico €3

Info

392 6664211 – casolaunafavola@gmail.com

www.teatrodeldrago.it – www.casolaromatica.it

Fb @casolafavola

Instagram casola_e_una_favola #casolaèunafavola

Si ringrazia Pro Loco Casola Valsenio, A.N.P.I. sez. Casola Valsenio, IF Imola Faenza tourism company, Il Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni, Fondazione Casa di Oriani, Atlantide Societa’ Cooperativa Sociale, Rete Almagià, Ente Parchi e biodiversità Romagna, Parco Regionale della vena del gesso Romagnola. Con il Patrocinio di Unima Italia, Italia Festival, ATF/Agis. Il progetto fa parte di Estate in collina nell’Unione della Romagna Faentina. Direzione artistica e organizzativa Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli.

In caso di maltempo gli eventi verranno recuperati al chiuso. La comunicazione verrà data sui canali social e sui siti. La Direzione si riserva di apportare modifiche al programma.