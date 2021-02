Sono andati esauriti i posti disponibili per le vaccinazioni contro il coronavirus alla fiera di Faenza. Oggi tutti gli appuntamenti disponibili per le giornate al momento fissate dall’Ausl Romagna sono stati prenotati.

Si partirà come previsto giovedì 18 febbraio, per poi proseguire venerdì 19, dalle 9 alle 19. Le vaccinazioni poi riprenderanno giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 febbraio. Dopodiché, per ora, non sono previste altre giornate di vaccinazione a Faenza.

“Purtroppo l’impossibilità di avere la certezza sul numero dei vaccini disponibili rende altresì impossibile una programmazione di lungo periodo. Per il momento si può procedere solo così, step by step.⁣ Non avrebbe senso accettare prenotazioni per le prossime settimane senza conoscere la reale disponibilità dei vaccini” ha spiegato il sindaco Massimo Isola.

“È invece possibile, in ogni caso, vaccinarsi a Ravenna dove l’Ausl giustamente garantisce continuità e una programmazione più lunga. ⁣ Invito le famiglie a cui non crea grosso disagio recarsi a Ravenna di prendere in considerazione questa opzione che può ridurre i tempi di attesa”.

Le vaccinazioni a Faenza e Lugo (e nelle relative sedi spoke di Castel Bolognese e Alfonsine) riprenderanno appena l’Ausl darà il via libera, ovvero in base alla disponibilità dei vaccini e alle capacità logistiche e di stoccaggio dei centri vaccinali periferici, molto inferiori rispetto al Pala De André allestito a Ravenna. A Faenza e Lugo infatti è possibile solamente stoccare i vaccini Moderna, al momento esauriti (contando anche le dosi fissate per il richiamo). A Ravenna invece, dove è stato possibile allestire i frigoriferi in grado di raggiungere i -90°C, sono immagazzinati anche i vaccini Pfizer, per i quali non sono sorti ancora problemi nel numero delle dosi a disposizione.

⁣