“Dopo il maltempo dei giorni scorsi anche nella nostra città stiamo tornando alla normalità. Sono ancora in corso la quantificazione e la verifica dei danni subiti. Il territorio è stato costantemente presidiato dalla Protezione civile comunale, fin dai primi momenti dell’allerta meteo n. 9, emessa venerdì 20 gennaio. Sabato 21 è stato aperto il Centro Operativo Comunale (Coc) per presidiare il territorio e coordinare sia il monitoraggio sia gli interventi necessari. Siamo stati in contatto continuo con la Prefettura di Ravenna e con l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che abbiamo tenuto aggiornata sia sulla situazione locale sia sulle misure messe in atto di protezione e di comunicazione alla cittadinanza. Alla comunità con vari strumenti abbiamo raccomandato la massima prudenza soprattutto nella circolazione stradale, per evitare danni provocati dal forte vento e dall’alta marea, che a mezzogiorno di lunedì 23 gennaio ha raggiunto un picco pari a un metro e mezzo sopra il livello del mare.

Alla luce delle forti criticità, possiamo dire che i danni sono stati contenuti, anche grazie alla presenza delle paratie, alla chiusura programmata delle porte vinciane e alla presenza della duna realizzata sull’arenile. Queste misure hanno evitato gravi allagamenti del territorio.

Un ringraziamento particolare per l’impegno svolto alla Protezione Civile di Cervia, al Coordinamento provinciale Associazioni di volontariato di Protezione civile e ai volontari di Lance CB Cervia, a tutti i tecnici comunali coinvolti nell’emergenza, alla Polizia Locale che ha svolto turni straordinari, all’Agenzia Regionale per i sopralluoghi effettuati, al Consorzio di bonifica per la gestione della rete consortile dei canali e alla Cooperativa bagnini per i monitoraggio della duna di protezione”.