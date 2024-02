Urbanizzazione di via Monti: voto favorevole del consiglio comunale

Via libera da parte del consiglio comunale al progetto unitario convenzionato per le opere di urbanizzazione fra via Monti, traversa di via Marconi, la circonvallazione e via Batticuccolo, dove ancora i segni dell’alluvione sono ben evidenti.

Nell’area verde fra via Monti e via Batticuccolo verranno costruite una dozzina di nuove abitazioni e la viabilità interna per i collegamenti. L’urbanizzazione cuberà 2.250 metri cubi. Gli edifici saranno alti quasi 10 metri. L’ingresso della nuova area residenziale sarà sempre da via Monti.