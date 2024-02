Un nuovo sito internet (www.confcommercioprovinciaravenna.it) al servizio degli associati di Confcommercio provincia di Ravenna: un contenitore principale in cui saranno inserite e raccolte le informazioni, le news e gli eventi a carattere provinciale, con uno stile grafico che identifica anche il ruolo di aggregatore e catalizzatore dell’imprenditoria del territorio.

Partendo da queste esigenze, Benedetta Palombi, Jessica Gianelli e Federica Lotti di Net Web.Lab hanno realizzato un sito che attraverso colori e design, rispecchia l’identità e i valori della confederazione, che vuole trasmettere fiducia e credibilità.

Uno dei principali obiettivi dello sviluppo del nuovo sito era quello di rendere chiare ed immediate agli utenti tutte le numerose informazioni fornite da Confcommercio, e riuscire a suddividerle in maniera immediata ed ordinata, sia per gli utenti che accedono al sito da desktop, sia per coloro che lo visualizzano da mobile.

Le news di Confcommercio per gli utenti sono infatti sempre numerose e varie, e spaziano da informazioni prettamente tecniche e fiscali, a notizie di attualità.

Per facilitare la navigazione agli utenti è stata realizzata una struttura semplice, chiara e intuitiva in modo da offrire agli utenti un’interfaccia pulita e professionale, in linea con l’identità di Confcommercio.

In particolare, la struttura consente agli utenti di trovare le informazioni che cercano in pochi clic, usando una barra di ricerca, un menu principale, una mappa del sito, e dei percorsi guidati, in quanto usa dei messaggi di feedback e di aiuto, che informano gli utenti sulle azioni da compiere (CTA, call to action).

Nel menu del sito è presente la barra di navigazione che contiene le principali sezioni: chi siamo, servizi, news, contatti, iniziative e opportunità.

Particolare attenzione è stata attribuita alle ultime notizie e agli eventi relativi alla Confcommercio e alle sue imprese, che sono sempre consultabili nella sezione centrale in homepage.

Analizzando la home page del sito, la prima categoria visualizzata è di interesse provinciale, ed un domani la stessa informazione sarà caricata in automatico anche sui siti dei singoli organi territoriali.

Il sito Confcommercio provinciale infatti fa da capofila ad un progetto più ampio, che riguarda il restyling dei siti dei singoli organi territoriali di Ravenna, Lugo, Faenza e Cervia, in modo che tutti i rispettivi portali web abbiano struttura e veste grafica uniforme, per una comunicazione univoca per gli utenti.

Per una visualizzazione organica ed immediata delle informazioni, sono state create quattro principali macroaree, identificate con etichette con colori diversi: fisco, credito e agevolazioni – lavoro, paghe, sicurezza – legislazione d’impresa – corsi e convegni; oltre a queste resta presente la sezione dedicata alle notizie di carattere provinciale.

Ampio spazio è stato dato alla presentazione dei servizi con relative pagine dedicate e descrittive, e la possibilità per l’utente di contattare i relativi uffici tramite appositi form. Dopo un form di contatto, è presentata la sezione dedicata ai vantaggi e alle convezioni riservate ai soci. Sotto sono presentati i singoli organi territoriali con le prime informazioni sia per contattare direttamente la sede di interesse, sia per essere ricontattati. In chiusura della home page, sono riportate le notizie dell’ultima ora, e un richiamo alle news ed agli eventi.

Conclude la sezione riservata alle collaborazioni con enti ed aziende, presentandone i loghi.

Resta sempre presente e ben visibile il box con le informazioni per diventare socio di Confcommercio, e la presentazione dei vantaggi dell’essere associato.

Dunque un sito che si presenta agli utenti in maniera semplice e intuitiva, rendendo positiva e pratica l’esperienza di navigazione.