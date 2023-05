Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si attiva come punto di accoglienza per chiunque abbia necessità di trovare uno spazio di confronto, ascolto o supporto psicologico e pedagogico-educativo.

Lo sportello è attivo a partire da venerdì 26 maggio e aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 nella sede del Centro per le famiglie, A Lugo in viale Europa 128.

L’accesso al Centro per le famiglie è libero e gratuito (non è necessario prenotarsi).

È possibile inoltre contattare il Centro ai numeri telefonici 366 6156306 o 0545 38397, oppure via mail a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it per richiedere e concordare un supporto telefonico o online.

Negli orari pomeridiani, gli operatori del CpF saranno impegnati in supporto alle zone più gravemente colpite dall’alluvione, ma restano raggiungibili ai recapiti telefonici.