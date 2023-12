Selezionata per i Campionati Assoluti Italiani 2023 tenutisi a Chianciano Terme, comune toscano in provincia di Siena, la pugile Gibini Matilda ha rappresentato l’Emilia Romagna nel peso femminile dei 75 kg con soli 3 match di esperienza.

Vince ai punti la semifinale di giovedì 14 dicembre contro un’avversaria toscana che vede alle sue spalle numerosi incontri.

Il giorno successivo, in finale per il titolo di Campionessa Italiana 2023 75 kg, Gibini viene messa alla prova contro la testa di serie laziale Melissa, con un bagaglio di esperienza che conta più di 50 incontri. La pugile ravennate tiene il centro del ring durante tutti e 3 i round dimostrando di non desistere dall’obiettivo, ma l’inevitabile differenza di maturità all’interno delle corde fa sì che ad ottenere il verdetto vittorioso sia l’avversaria. Perdendo ai punti la finale, Gibini ottiene la medaglia d’argento e quindi il secondo posto sul podio dei Campionati Assoluti Italiani 2023.

Nella giornata di sabato 16 dicembre l’attenzione si sposta a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, dove a salire sul ring per l’Edera Boxing Gym sono Gualdi Giacomo e Vaccarella Riccardo contro i pugili di casa Khadim e Alessandro.

Gualdi per tutte e tre le riprese ha dimostrato di avere fiato da vendere tenendo un alto ritmo che insieme alla tecnica pulita dei suoi colpi gli ha permesso di festeggiare il suo 31° match con una meritata vittoria.

Vaccarella, con il suo quarto match nella categoria 75 kg, parte alla grande mettendo in difficoltà l’avversario portando colpi duri che hanno inciso sul positivo verdetto finale dei giudici.