Una nuova raccolta firme contro i cattivi odori della zona industriale. A fare partire la petizione sul sito Change.org è uno dei tanti residenti che in questi anni si sono attivati contro le emissioni odorigene. Antonio Collina ha infatti fatto parte in questi anni sia del Gruppo Aria Pulita Faenza, sia delle “sentinelle odorigene” che hanno collaborato con il Comune di Faenza per mappare la qualità dell’aria e le zone delle emissioni. A luglio il Comune ha presentato un bilancio e i nuovi impegni del protocollo d’intesa attivato nel 2017 con le sette principali aziende coinvolte nella problematica dei cattivi odori: nei prossimi 5 anni le imprese si sono impegnate a tornare ad investire per risolvere o comunque arginare la puzza. I risultati ottenuti finora sono stati ritenuti buoni e la problematica giudicata non pericolosa per la salute delle persone. I cattivi odori comunque al momento rimangono, anche a danno dell’immagine della città, e i residenti sono tornati a mobilitarsi.