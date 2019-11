Importante riconoscimento per il Comune di Faenza, risultato il vincitore della sesta edizione di “Vivi il Verde 2019: intelligenza della natura e progetto umano”, promossa dalla Regione Emilia Romagna, che ha visto protagonisti – dal 20 al 22 settembre scorso – più di 150 eventi da Rimini a Piacenza, per vivere il verde in tutte le sue sfumature.

La cerimonia di consegna del premio, un buono del valore di mille euro, si è svolta giovedì scorso 21 presso la biblioteca Guglielmi dell’ l’IBC Istituto Beni Artistici Culturali Naturali Emilia-Romagna. Il Comune di Faenza è stato premiato grazie alle iniziative dal titolo “A Tutto Tondo”, a cura del Servizio Ambiente e Giardini dell’Unione della Romagna Faentina in collaborazione e sinergia con alcune associazioni e soggetti privati del territorio faentino che hanno avuto luogo al Parco del Tondo e che si sono distinte – come recita la motivazione – “per originalità e innovazione, coinvolgimento del pubblico, qualità dell’intervento e molteplicità dei soggetti coinvolti”.