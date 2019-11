Il Geometra al tuo fianco: giornata di orientamento dedicata ai cittadini in tutta la provincia

Geometri in piazza nella provincia di Ravenna per una giornata dedicata all’orientamento della cittadinanza su tutti i temi inerenti la professione. L’Ordine dei Geometri ha infatti istituito per sabato 23 novembre la giornata “Il Geometra al tuo fianco”. Nelle piazze principali di Ravenna, Lugo e Faenza sono stati allestiti dei punti informazione dove fornire assistenza su diversi temi: edilizia, catasto, condominio, mediazione o sicurezza. A Ravenna, impegnati a conoscere da vicino la professione, anche alcuni studenti di quinta superiore dell’Istituto Tecnico Geometri “Camillo Morigia”