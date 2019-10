“Una Piega per lo IOR”: oltre 5mila euro donati per garantire femminilità alle pazienti con tumore

«Una Piega per lo IOR» è l’iniziativa che ha coinvolto 28 parrucchieri, 5 estetisti e alcuni esercizi commerciali al fine di sostenere la raccolta fondi “La Mia Mamma è Bellissima”, che vedrà ampliato il Progetto Margherita e il relativo acquisto di parrucche oncologiche da donare gratuitamente alle donne sottoposte a chemioterapia.

Domenica 20 ottobre a Faenza presso l’Open Space di via Proventa, è stata l’occasione – per chiunque desiderosa di una piega di bellezza e smalto – di farsi bella con un’offerta minima che aiuterà a far sentire bellissime anche tante pazienti romagnole. Il ricavato raccolto, da destinare all’acquisto delle parrucche, è stato di 5170 euro grazie alle 252 persone che con il loro appuntamento di estetica e bellezza contribuiranno a non privare della femminilità le pazienti che soffrono e che lottano contro il tumore.