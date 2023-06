Da giorni il Comune di Faenza ha aperto alla ricezione delle domande CIS e CAS, per richiedere contributi economici per la popolazione colpita dalle alluvioni di maggio.

Oltre al punto nella Galleria della Molinella, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.30, il Comune di Faenza, per venire incontro alle esigenze della popolazione, ha deciso di aumentare in città i luoghi dedicati alla raccolta delle domande e di eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

Da oggi, martedì 20 giugno, sono stati attivati due punti, operativi dal lunedì al venerdì; il primo CAAF CISL, nei locali del Circolo ‘I Fiori’ di via di Sopra 34 (0546.670911) e il secondo CAAF CGIL nella sede di via Chiarini 12 (0546.699611). L’accesso sarà possibile esclusivamente dietro appuntamento telefonico dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

A Reda invece, mercoledì 21 (mattina) e giovedì 22 giugno (pomeriggio), nella sede del Centro sociale di via Birandola, il Comune di Faenza aprirà un punto anche in questo caso per ricevere le domande CIS e CAS ma anche per ricevere eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.