Una campagna di comunicazione per diffondere un senso di ottimismo e ripartenza dopo l’alluvione

Una campagna di comunicazione per diffondere un senso generalizzato di ottimismo e ripartenza dopo l’alluvione, informando e coinvolgendo i cittadini, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità, realizzando un percorso di ascolto dei bisogni e di miglioramenti dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina. A Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese e Solarolo è pronto a partire un nuovo progetto rivolto alle comunità colpite dagli allagamenti di maggio, poiché, come si legge nella determina, “oltre agli evidenti danni materiali”, i residenti delle strade finite sotto l’acqua hanno riportato “danni immateriali dovuti alla straordinarietà dell’esperienza vissuta e agli effetti collaterali a livello psicosociale”.

Per avviare questa nuova campagna, l’Unione faentina si è quindi affidata ad una società esterna, la Kaleidon, studio di comunicazione di Rimini, attivo dal 1988. 24 mila euro l’investimento nel progetto