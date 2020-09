È prevista per lunedì prossimo, 28 settembre, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, la ripresa degli interventi di modifica della circolazione e della sosta in alcune vie dell’area Centro Urbano, in attuazione del primo stralcio del “Piano particolareggiato del traffico per modifiche alla viabilità di alcune strade limitrofe a via Faentina nel centro abitato di Ravenna”.

Rispetto a quanto precedentemente pianificato sono state introdotte alcune variazioni, a seguito di un ulteriore confronto con i residenti e dei successivi parere favorevole del consiglio territoriale Centro Urbano e riapprovazione da parte della giunta comunale. In ogni caso si tratta di provvedimenti sperimentali, al fine di valutare gli effetti della loro attuazione.

Durante l’esecuzione dei lavori, che è previsto terminino nel giro di una settimana, verrà vietata la sosta nelle strade interessate; i nuovi sensi di marcia verranno resi noti tramite la collocazione della specifica segnaletica.

A completamento dell’intervento verranno impedite le svolte in via Enrico Pazzi e in via Pavirani ai veicoli provenienti dal centro città (via Maggiore) e da via Canalazzo.

Oltre al tratto di via Caprera compreso tra via Faentina e via Quarto, nel quale sono già stati introdotti il senso unico di marcia in direzione di via Quarto e il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, e oltre a via Mesini dove è già stato introdotto il senso unico in direzione di via Cicognani, le vie coinvolte e le novità previste sono:

– Via Centofanti (nel tratto compreso fra via Marche e via Degli Spreti):

senso unico di marcia in direzione di via Degli Spreti; la sosta sarà consentita su ambo i lati.

– Via Lazio:

senso unico di marcia in direzione di via Degli Spreti; la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari.

– Via Umbria:

senso unico di marcia in direzione di via Marche; la sosta sarà consentita sul lato civici dispari e sarà vietata sul lato civici pari.

– Via Degli Spreti (nel tratto compreso fra via Centofanti e via Toscana):

la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari.

– Via Degli Spreti (nel tratto compreso fra via Toscana e via Umbria):

senso unico di marcia in direzione di via Umbria; la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari.

– Via Degli Spreti (nel tratto compreso fra via E. Pazzi e via Umbria):

senso unico di marcia in direzione di via Umbria; la sosta sarà consentita sul lato civici dispari e sarà vietata sul lato civici pari.

– Via Elba (nel tratto compreso fra via Faentina e via G. Armuzzi):

senso unico di marcia in direzione di via G. Armuzzi; la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari.

– Via G. Armuzzi:

senso unico di marcia in direzione di via Canalazzo; la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari.