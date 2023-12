Nella splendida cornice dell’osteria Passatelli in centro a Ravenna, mercoledì 13 dicembre si è svolta la decima edizione del Christmas Charity Dinner, galà del volontariato dell’associazione Cuore e Territorio. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 ospiti e sul palco si sono succeduti gli interventi di numerose personalità, sotto l’esuberante conduzione della dottoressa Michela Tabanelli, direttore della dermatologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci, che per la serata si è calata nelle vesti di presentatrice.

Dopo il saluto del prefetto Dottor Castrese De Rosa e del sindaco Michele De Pascale, del Vicario del Vescovo, del direttore sanitario Paolo Tarlazzi e del Presidente dell’ANCRI Antonello De Oto, la dottoressa Michela Tabanelli e il direttore della Cardiologia dottor Andrea Rubboli hanno presentato al pubblico i progetti di miglioramento dell’assistenza ai pazienti dermatologici e cardiologici effettuati durante l’anno 2023 e quelli in previsione per il 2024. In particolare, verranno acquistati nuovi strumenti all’avanguardia per i due reparti, un videodermatoscopio per la diagnosi precoce del melanoma e dei tumori della pelle non melanoma e holter cardiaci per la valutazione di possibili aritmie cardiache e patologie coronariche.

Una delle parole chiave della serata è stata umanizzazione delle cure e molto toccante è stato il discorso della mamma di un giovane paziente, Enrico Gobbi, purtroppo deceduto per un melanoma, a cui verrà intitolata con una targa la nuova sala d’attesa della dermatologia di Ravenna.

La serata è stata allietata da 2 grandi artisti, la cantante Sonia Davis, che ha intrattenuto il pubblico per tutta la durate dell’evento, e il baritono Daniel Giulianini, vanto della Romagna, cantante di fama internazionale che ha emozionato il pubblico intonando il canto degli italiani, l’inno di Mameli.

Il Christmas Charity Dinner è stato reso possibile da sponsor locali, Vittorio Parrucchieri, Poderi dal Nespoli, pasticceria Dante, le aziende farmaceutiche Normon, Pharcos, Uriage.

Nel corso della serata sono stati consegnati 4 importanti premi, al cardiologo dottor Matteo Lisi, per avere ottenuto l’abilitazione nazionale a professore universitario, alla dottoressa Michela Tabanelli, per il progetto di umanizzazione delle cure della struttura che dirige, alla dottoressa Francesca Bravi, per le sue grandi capacità, che le hanno permesso di raggiungere i vertici dell’AUSL della Romagna, al baritono Daniel Giulianini ,per i successi internazionali che hanno reso e renderanno lustro alla nostra terra.