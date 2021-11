Giovedì è stata ricordata anche a Ravenna la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con tante iniziative declinate al femminile. Ieri mattina si tè tenuto un corteo di uomini in scarpe rosse che è partito da via Carducci alle 10.30 per raggiungere Piazza del Popolo. La violenza contro le donne non è un problema delle sole donne.

È possibile continuare a relegare la violenza maschile in cronaca nera o considerarla questione di cui si occupano le donne? È possibile liberare gli uomini e le donne dagli stereotipi di genere che imprigionano la loro vita e su cui si fonda la violenza degli uomini contro le donne? Per Ravenna in Comune il problema attraversa tutte e tutti noi e tutte e tutti noi dobbiamo farcene carico per uscirne.