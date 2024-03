Un reportage fotografico al Fontanone inaugurerà una settimana di eventi dedicati alle comunità rom e sinti

Ultimo scatto per il reportage fotografico dedicato alle famiglie Rom del faentino che hanno accettato il progetto di integrazione promosso negli anni scorsi dalle istituzioni locali. Il reportage, realizzato dal fotografo Giampiero Corelli, sarà in mostra a partire dal 30 marzo al Fontanone e inaugurerà una serie di eventi dedicati alle comunità Rom e Sinti del territorio. Il progetto, realizzato da una rete di partner come Villaggio Globale, Farsi Prossimo, Acer e Comune di Faenza, si svilupperà nei primi giorni di aprile, in previsione della Giornata Internazionale dei rom, sinti e camminanti, istituita per l’8 aprile