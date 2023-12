Un gioco da tavolo per “correre” le giostre di Faenza, Sulmona e Narni

Giostre cavalleresche d’Italia, un gioco da tavolo che permette di “correre” a casa e con gli amici le giostre di Faenza, Sulmona, Narni e un quarto palio ispirato alla tradizione di Ascoli e di Arezzo. È stato ideato a Faenza da Aldo Ghetti e Willer Giacomoni, edito e distribuito in italiano e in inglese da White Line. A parte sono possibili acquistare le miniature realizzate da Alan D’Amico. Da 2 a 9 giocatori, da 12 anni in su, una partita può variare fra 15 minuti e 3 ore a seconda della modalità di gioco scelta. La prima presentazione è avvenuta il 18 novembre scorso a San Secondo Parmense in occasione della premiazione del Miglior Cavaliere d’Italia, poi il 16 dicembre a Narni, a Palazzo dei Priori. Si attende ancora la presentazione a Faenza