Tutti i bambini con un libro, flash mob in Piazza del Popolo a Ravenna: “Ci piace leggere!”

Tutti in piazza con un libro in mano e lo slogan: “Ci piace leggere”. Si è concluso con un flash mob “Il maggio dei libri”, l’iniziativa ideata, in collaborazione con la Biblioteca Classense, in tutte le scuole del territorio ravennate per promuovere nei bambini la lettura, creando dei momenti dedicati alla lettura condivisa. Ogni bambino era presente in Piazza del Popolo a Ravenna con un libro da leggere e un libro da donare. 42 le classi coinvolte della scuola primaria, 36 le classi della scuola secondaria. Secondo i rapporti dell’Ocse, infatti, la lettura sarà una delle competenze chiave che i giovani dovranno padroneggiare in una società digitale che cambia sempre più velocemente.