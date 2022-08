La Sagra del Buongustaio, in programma fino al 23 agosto nel campo sportivo parrocchiale di Reda, domani arriverà subito al suo “clou” con lo show di Giacobazzi & Friends. Il comico romagnolo Andrea Sasdelli, alias Giuseppe Giacobazzi, salirà sul palco dell’Arena Spettacoli assieme al suo amico di sempre, il bolognese Duilio Pizzocchi, entrambi protagonisti per molti anni del mitico Costipanzo Show. I due comici saranno accompagnati dallo youtuber napoletano Awed e da Alessandro Politi, altro comico romagnolo noto al grande pubblico televisivo per aver interpretato a Zelig il personaggio del mago Martin Scozzese, strampalato illusionista che si definisce Grande Mago per le sue capacità. È possibile acquistare gli ultimi biglietti disponibili su www.vivaticket.com.

La Sagra propone, come sempre, la buona cucina romagnola. Nello stand gastronomico ogni sera, dalle 19, si possono gustare ottimi primi fatti a mano (cappelletti, tagliatelle, orecchioni ed altro), grigliate di carne e freschi piatti estivi. Inoltre, ci si può svagare al piano bar, alla pesca gigante o passeggiando per il grande mercatino delle eccellenze artigianali.