Turismo, Calisesi (Federalberghi): “Boom di prenotazioni nel mese di agosto”

É positivo secondo il presidente di Federalberghi Ravenna Raffaele Calisesi il bilancio delle presenze e delle prenotazioni registrate in città e nei lidi ravennati durante il periodo estivo e in particolar modo nel mese di agosto. Le strutture ricettive sono infatti tornate ad accogliere i turisti stranieri, in gran parte provenienti da paesi europei. L’emergenza sanitaria ancora in corso getta però qualche incertezza per quanto riguarda il mese di settembre, caratterizzato quest’anno da diverse iniziative legate a Dante.