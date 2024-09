Al via il nuovo anno scolastico, ecco le immagini del rientro degli studenti a scuola

È il giorno del ritorno sui banchi di scuola in Emilia Romagna. 530mila studentesse e studenti iniziano oggi un nuovo anno scolastico e saranno accolti da 532 istituti presenti sul territorio.

Leggera diminuzione degli iscritti rispetto all’anno precedente, 4800 in meno, ma aumento per quanto riguarda il numero degli insegnanti arrivati a 47mila per i docenti comuni e 15mila per quelli di sostegno.

Le classi funzionanti saranno 25mila con una maggioranza di studenti distribuiti fra licei e istituti tecnici.

Per quanto riguarda la provincia di Ravenna gli studenti saranno oltre 45 mila per un totale di 205 giorni di lezione.