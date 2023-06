“Il parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna è diventato ormai un problema che ha bisogno nell’immediato di una soluzione. E siamo solo ad inizio della stagione estiva.

Ci arrivano segnalazioni per furti e vandalismi nelle autovetture parcheggiate da utenti sia locali che turisti. E’ necessario controllare la zona,creare le condizioni per una sicurezza che in tanti chiedono, istituire un addetto, telecamere, strumenti necessari per una località ad alta intensità turistica.

Non bisogna aspettare che anche in questo contesto l’abusivismo possa prendere piede, di certo la nostra immagine perderebbe di credibilità e la nostra costa ne risentirebbe in maniera importante.”

Nicola Tritto, Coordinatore Comunale di Forza Italia